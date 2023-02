"Travaglio, ve lo giuro!": tutto da godere, Nicola Porro ridicolizza il direttore (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Marco Travaglio, giuro, sta con Silvio Berlusconi". Nicola Porro legge i giornali e trasecola. Non a caso, nella sua video-rassegna stampa quotidiana il conduttore di Quarta repubblica su Rete 4 parla ironicamente di "miracolo di Zelensky", il presidente dell'Ucraina che con le sue parole ha unito almeno per una volta il direttore del Fatto quotidiano e il leader di Forza Italia, assai irritato per le battute sul "non ha mai avuto la casa bombardata" del Capo di Stato. "Io non sono guerrafondaio - precisa Porro -, ma difendo l'Italia. Se c'è la premier in visita ed è a capo di un governo, tu Zelensky non ti permetti di perc***re un suo alleato e tu Meloni gli rispondi". Ancora: "Sallusti su Libero dice: ha fatto bene Meloni a non rispondere ma ha anche detto che Zelensky ha sbagliato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Marco, giuro, sta con Silvio Berlusconi".legge i giornali e trasecola. Non a caso, nella sua video-rassegna stampa quotidiana il conduttore di Quarta repubblica su Rete 4 parla ironicamente di "miracolo di Zelensky", il presidente dell'Ucraina che con le sue parole ha unito almeno per una volta ildel Fatto quotidiano e il leader di Forza Italia, assai irritato per le battute sul "non ha mai avuto la casa bombardata" del Capo di Stato. "Io non sono guerrafondaio - precisa-, ma difendo l'Italia. Se c'è la premier in visita ed è a capo di un governo, tu Zelensky non ti permetti di perc***re un suo alleato e tu Meloni gli rispondi". Ancora: "Sallusti su Libero dice: ha fatto bene Meloni a non rispondere ma ha anche detto che Zelensky ha sbagliato ...

