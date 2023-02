Transizione green, Urso: “Serve pragmatismo non ideologie preconcette. Non daremo tregua alla Ue” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ci sono quasi duemila incentivi. In parte nazionali e in gran parte regionali. Tra loro difficilmente compatibili. Agiremo per disboscare, razionalizzare, omogeneizzare e renderli duraturi nel tempo”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso dai microfoni di Radio Anch’io commentando il disegno di legge delega sugli incentivi alle aziende. Che oggi verrà esaminato dal Consiglio dei ministri. green, Urso: Serve pragmatismo no le ideologie Idee chiare sulla Transizione green. “Siamo convinti che bisogna raggiungere obiettivi. Ma bisogna affrontare la tematica con sano pragmatismo e non con ideologia preconcetta”. Per la Transizione digitale ed economica servono materie prime – spiega ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ci sono quasi duemila incentivi. In parte nazionali e in gran parte regionali. Tra loro difficilmente compatibili. Agiremo per disboscare, razionalizzare, omogeneizzare e renderli duraturi nel tempo”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfodai microfoni di Radio Anch’io commentando il disegno di legge delega sugli incentivi alle aziende. Che oggi verrà esaminato dal Consiglio dei ministri.no leIdee chiare sulla. “Siamo convinti che bisogna raggiungere obiettivi. Ma bisogna affrontare la tematica con sanoe non con ideologia preconcetta”. Per ladigitale ed economica servono materie prime – spiega ...

