Tragedia Rigopiano, la sentenza: cinque condanne e 25 assolti (Di giovedì 23 febbraio 2023) La sentenza di Rigopiano farà discutere. Per il dramma dell'hotel di Farindola, distrutto il 18 gennaio 2017 da una valanga che travolse 29 persone uccidendole, le condanne sono state diverse. Rigopiano, 5 condanne e 25 assolti A sei anni dal dramma del resort di Farindola, la sentenza di primo grado condanna cinque persone: il gup ... TAG24.

