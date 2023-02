Tragedia di Rigopiano: tutti assolti tranne il sindaco (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il tribunale di Pescara ha emesso la sentenza di primo grado nel processo per la terribile Tragedia di Rigopiano, a oltre sei anni di distanza. tutti gli imputati sono stati assolti, tranne il sindaco di Farindola, condannato a due anni ed otto mesi per la mancata pulizia delle strade. 30 gli imputati tra amministratori e funzionari pubblici, oltre al gestore e al proprietario della struttura, accusati a vario titolo dei reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni, falso, depistaggio e abusi edilizi. I parenti delle vittime presenti in aula hanno gridato la loro rabbia: «Vergogna» Leggi su panorama (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il tribunale di Pescara ha emesso la sentenza di primo grado nel processo per la terribiledi, a oltre sei anni di distanza.gli imputati sono statiildi Farindola, condannato a due anni ed otto mesi per la mancata pulizia delle strade. 30 gli imputati tra amministratori e funzionari pubblici, oltre al gestore e al proprietario della struttura, accusati a vario titolo dei reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni, falso, depistaggio e abusi edilizi. I parenti delle vittime presenti in aula hanno gridato la loro rabbia: «Vergogna»

