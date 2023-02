Tragedia di Rigopiano, tutti assolti tranne il sindaco Lacchetta condannato a 2 anni e 8 mesi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Due anni e otto mesi al sindaco di Farindola (Pescara) Ilario Lacchetta . assolti tutti gli altri imputati. Questa la sentenza di condanna appena pronunciata dal gup del Tribunale di Pescara Gianluca ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 23 febbraio 2023) Duee ottoaldi Farindola (Pescara) Ilariogli altri imputati. Questa la sentenza di condanna appena pronunciata dal gup del Tribunale di Pescara Gianluca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arosamor : RT @TgLa7: ????Tragedia #Rigopiano: parenti vittime protestano per assoluzione ex-prefetto ed ex-presidente Provincia: 'Fate schifo' ???? https… - Libero_official : #Rigopiano, il gup Gianluca Sarandrea ha assolto quasi tutti gli imputati nel processo per la tragedia che costò 29… - NotizieVirgilio : ?? Rigopiano, pioggia di assoluzioni: i parenti insorgono in aula A sei anni dalla tragedia di Rigopiano, sono stati… - RovigoNews : Tragedia all’hotel #Rigopiano, assolto l’ex prefetto di #Rovigo e #Pescara #FrancescoProvolo -… - ilriformista : Tra le urla e le contestazioni, il gup di Pescara assolve praticamente tutti gli imputati del processo per il disas… -