Tragedia di Rigopiano, tensione dopo l'assoluzione: i parenti delle vittime si scagliano contro gli imputati (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lacrime e sdegno dei parenti delle vittime dopo la sentenza pronunciata dal giudice Gianluca Sarandrea per la Tragedia di Rigopiano: l'ex sindaco di Farindola Massimiliano Giancaterino e l'ex prefetto del capoluogo adriatico, Francesco Provolo, sono stati assolti per la Tragedia seguita alla valanga del 18 gennaio 2017. Insieme a loro, altri 25 imputati su trenta sono stati assolti. Condannato a 2 anni e 8 mesi il sindaco Ilario Lacchetta. tensione altissima dopo la pronuncia della sentenza. "Vergogna vergogna. Ingiustizia è fatta. Assassini. Venduti. Fate schifo", gridano i parenti di chi è morto. Sconvolto è infuriato in particolare Alessio Feniello, papà di Stefano, arrivato simbolicamente ... Leggi su lastampa (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lacrime e sdegno deila sentenza pronunciata dal giudice Gianluca Sarandrea per ladi: l'ex sindaco di Farindola Massimiliano Giancaterino e l'ex prefetto del capoluogo adriatico, Francesco Provolo, sono stati assolti per laseguita alla valanga del 18 gennaio 2017. Insieme a loro, altri 25su trenta sono stati assolti. Condannato a 2 anni e 8 mesi il sindaco Ilario Lacchetta.altissimala pronuncia della sentenza. "Vergogna vergogna. Ingiustizia è fatta. Assassini. Venduti. Fate schifo", gridano idi chi è morto. Sconvolto è infuriato in particolare Alessio Feniello, papà di Stefano, arrivato simbolicamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : ????Tragedia #Rigopiano: parenti vittime protestano per assoluzione ex-prefetto ed ex-presidente Provincia: 'Fate sch… - Lasher9 : RT @LaStampa: Tragedia di Rigopiano, tensione dopo l'assoluzione: i parenti delle vittime si scagliano contro gli imputati - antoniofrance20 : RT @TgLa7: ????Tragedia #Rigopiano: parenti vittime protestano per assoluzione ex-prefetto ed ex-presidente Provincia: 'Fate schifo' ???? https… - nuovaradio603 : Tragedia di #Rigopiano. Tra gli altri il Gup di Pescara ha assolto l'ex prefetto, Francesco Provolo per il quale i… - liviofiorillo : RT @TgLa7: ??Tragedia Hotel #Rigopiano: tre condannati ma assolti ex-prefetto di Pescara ed ex-presidente Provincia. Protestano parenti vitt… -