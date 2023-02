Tragedia di Rigopiano, il sopravvissuto dopo la sentenza: "Mia figlia mi ha chiesto se hanno condannato gli assassini di sua madre. Non sono riuscito a risponderle" (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Ci hanno ammazzato per la terza volta". A parlare è Giampalo Matrone, sopravvissuto alla Tragedia di Rigopiano dove trovarono la morte 29 persone. Matrone rimase intrappolato sotto la neve per 62 giorni, mentre sua moglie Valentina Cicconi morì all'età di 33 anni. Ecco le sue parole dopo la senteza a tre anni dall'avvio de processo che ha assolto l'ex sindaco di Farindola e l'ex prefetto. <a href="https://www.lastampa.it/cronaca/2023/02/23/news/Tragedia di Rigopiano assolti lex sindaco e lex prefetto-12658633/"><strong>Valanga Tragedia di Rigopiano - Gli aggiornamenti in diretta</strong></a> Leggi su lastampa (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Ciammazzato per la terza volta". A parlare è Giampalo Matrone,alladidove trovarono la morte 29 persone. Matrone rimase intrappolato sotto la neve per 62 giorni, mentre sua moglie Valentina Cicconi morì all'età di 33 anni. Ecco le sue parolela senteza a tre anni dall'avvio de processo che ha assolto l'ex sindaco di Farindola e l'ex prefetto. Valangadi- Gli aggiornamenti in diretta

