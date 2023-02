Traffico Roma del 23-02-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati dalla redazione sempre difficile la situazione lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare incolonnamenti tra via Laurentina & via Tiburtina per incidente code a tratti perintenso Anche in interna tra via Ardeatina e via Boccea difficoltà per chi dalla via Pontina deve immettersi sul raccordo fine sia per chi proviene da Pomezia sia per chi arriva dal centroin coda sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est e fino al raccordo verso Tivoli auto in fila anche nella direzione opposta a partire da via Dei Fiorentini penalizzata la tangenziale est daldiretto allo stadio per la partita che si svolgerà alle 21 incolonnamenti da via Prenestina a via dei Campi Sportivi ricordiamo che sono già scattati i divieti per la sosta ...