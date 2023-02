Traffico Roma del 23-02-2023 ore 18:30 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati congestionato il raccordo in particolare lungo l’anello esterno code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma incolonnamenti poi per incidente tra il bivio per Napoli e via Tiburtina ripercussioni anche per chi si trova sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale il Traffico fermo a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo Anulare code e poi anche verso la tangenziale est tra via Fiorentini e la tangenziale è su quest’ultima Traffico in nato dal bivio A24 fino a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico segnalate Code in prossimità di Ostia Antica per un incidente sulla via del mare Un secondo incidente zona Val Melaina su via delle Isole Curzolane Code in corrispondenza di via di Valle Melaina alle 21 allo stadio Olimpico ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati congestionato il raccordo in particolare lungo l’anello esterno code a tratti tra laFiumicino e la diramazioneincolonnamenti poi per incidente tra il bivio per Napoli e via Tiburtina ripercussioni anche per chi si trova sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale ilfermo a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo Anulare code e poi anche verso la tangenziale est tra via Fiorentini e la tangenziale è su quest’ultimain nato dal bivio A24 fino a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico segnalate Code in prossimità di Ostia Antica per un incidente sulla via del mare Un secondo incidente zona Val Melaina su via delle Isole Curzolane Code in corrispondenza di via di Valle Melaina alle 21 allo stadio Olimpico ...

