Traffico Roma del 23-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati alle porte dichiusa via Tiberina per incidente in prossimità di via Pian dell’Olmo auto in coda nelle due direzioni incolonnamenti sulla diramazioneSud a causa di un incidente tra il raccordo anulare la barriera diSud verso Napoli al momento sono circa 5 km di coda attesi anche alla barriera diEst sulla A24L’Aquila in uscita dalla capitale concessionato illungo via Pontina per lavori file tra via di Prati Pomezia nelle due direzioniintenso è rallentato poi sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni chiusa per lavori di potatura via Nomentana tra corso Trieste Viale XXI Aprile ripercussioni per ildi ...