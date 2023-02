Traffico Roma del 23-02-2023 ore 13:30 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Traffico nella norma in queste ore sulla rete viaria cittadina da segnalare Tuttavia un incidente sul Raccordo Anulare incidente che sta giocando codeina carreggiata interna però le uscite a piedi nel Laurentina in direzione quindi Pontina in carreggiata esterna abbiamo invece rallentamenti con code per Traffico intenso a partire dalla Laurentina casino alla Tuscolana la polizia locale Ci segnala un incidente in via di Boccea all’altezza della circonvallazione Cornelia inevitabili le ripercussioni disagio anche sulla Tiburtina con le code registrate tra la tangenziale Via di Casal Bruciato anche questo caso si tratta di un incidente lavori di potatura interessano via Nomentana tra corso Trieste Viale XXI Aprile previste chiusure e deviazioni per il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchinella norma in queste ore sulla rete viaria cittadina da segnalare Tuttavia un incidente sul Raccordo Anulare incidente che sta giocando codeina carreggiata interna però le uscite a piedi nel Laurentina in direzione quindi Pontina in carreggiata esterna abbiamo invece rallentamenti con code perintenso a partire dalla Laurentina casino alla Tuscolana la polizia locale Ci segnala un incidente in via di Boccea all’altezza della circonvallazione Cornelia inevitabili le ripercussioni disagio anche sulla Tiburtina con le code registrate tra la tangenziale Via di Casal Bruciato anche questo caso si tratta di un incidente lavori di potatura interessano via Nomentana tra corso Trieste Viale XXI Aprile previste chiusure e deviazioni per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... astralmobilita : ??? #Roma #StadioOlimpico ??#UefaEuropaLeague #23febbraio ore 21.00 ?incontro di calcio #Roma #Salisburgo ??? temp… - ilnautilus : 2022 positivo per il traffico merci e passeggeri dei Porti di Roma e del Lazio - AUTOilmensile : In Italia, dopo il capoluogo lombardo seguono Roma e Torino. Ecco dove si sono piazzate invece Roma e Torino ??… - LuceverdeRoma : ?? ?? #Roma #Traffico #Lavori - Raccordo Anulare ?? ?? ?? Rallentamenti tra Appia e Laurentina ? Interna #Luceverde #Lazio - PinoMusolino : RT @portidiroma: 2022 positivo per il traffico merci e passeggeri dei #PortidiRomaedelLazio @PinoMusolino: 'Siamo tornati a crescere… -