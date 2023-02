Traffico Roma del 23-02-2023 ore 09:30 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben trovati sulla raccordo anulare ancora incolonnamenti in carreggiata interna dalla Nomentana al bivio con la Roma L’Aquila sempre in interna per Mengoni coronavirus a partire dalla Casilina lo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna code a tratti Ora tra la cassa e lo svincolo Trionfale Ottavia e poi nella zona sud tra il video con la Roma Fiumicino all’uscita Ostia Acilia altre cose sempre in esterna tra la Prenestina e lo svincolo per la Tiburtina superato il bagno della Roma L’Aquila permangono quelli da Viale Palmiro Togliatti al video con la tangenziale est situazione analoga sulla Roma Fiumicino con le code registrante da Trastevere fino alla zona dell’EUR in tangenziale Ancora quelli tra l’uscita per via dei Monti Tiburtini lo svincolo Parioli ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati sulla raccordo anulare ancora incolonnamenti in carreggiata interna dalla Nomentana al bivio con laL’Aquila sempre in interna per Mengoni coronavirus a partire dalla Casilina lo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna code a tratti Ora tra la cassa e lo svincolo Trionfale Ottavia e poi nella zona sud tra il video con laFiumicino all’uscita Ostia Acilia altre cose sempre in esterna tra la Prenestina e lo svincolo per la Tiburtina superato il bagno dellaL’Aquila permangono quelli da Viale Palmiro Togliatti al video con la tangenziale est situazione analoga sullaFiumicino con le code registrante da Trastevere fino alla zona dell’EUR in tangenziale Ancora quelli tra l’uscita per via dei Monti Tiburtini lo svincolo Parioli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Arezzo rallentamenti tra Aglio e l… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: incidente risolto al km 352, code per traffico intenso tra Valdarno e Arezzo #viabiliTOS - in_appennino : RT muoversintoscan '???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE al km 260 tra il bivio A1-Var Bac… - VAIstradeanas : 09:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE al km 260 tra il bivio A1-Var Baccheraia e Calenzano-… -