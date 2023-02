Traffico Roma del 23-02-2023 ore 08:30 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione vento trovati in studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare ci sono con una mente in carreggiata interna dalla Nomentana al bivio con la Roma L’Aquila è sempre interna permangono coronamenti a partire dalla Casilina fino allo svincolo Ardeatina a complicare la situazione un incidente in carreggiata esterna quella tratti tra la cassa e lo svincolo per La Aurelia Poi tra il V con la Roma Fiumicino e l’uscita ostia-acilia altre cose tra la Prenestina e lo svincolo per La via Tiburtina sul tratto Urbano della Roma Largo è ancora code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est coda anche sulla direzione Roma sud da Torrenova al Raccordo situazione analoga sulla Roma Fiumicino con le code registrati dal uscita Magliana Trastevere fino alla ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione vento trovati in studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare ci sono con una mente in carreggiata interna dalla Nomentana al bivio con laL’Aquila è sempre interna permangono coronamenti a partire dalla Casilina fino allo svincolo Ardeatina a complicare la situazione un incidente in carreggiata esterna quella tratti tra la cassa e lo svincolo per La Aurelia Poi tra il V con laFiumicino e l’uscita ostia-acilia altre cose tra la Prenestina e lo svincolo per La via Tiburtina sul tratto Urbano dellaLargo è ancora code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est coda anche sulla direzionesud da Torrenova al Raccordo situazione analoga sullaFiumicino con le code registrati dal uscita Magliana Trastevere fino alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VAIstradeanas : 08:29 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Manifestazione - Via Molise ??? Oggi #23febbraio dalle 9,30 alle 14 ?? Nei pressi del Ministero delle Im… - VAIstradeanas : 08:17 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:50 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac In Centro, dalle 9,30 alle 14 manifestazione dei metalmeccanici in via Molise nei pressi del… -