Traffico nei porti del Lazio | boom per Civitavecchia | Fiumicino e Gaeta inseguono

(Di giovedì 23 febbraio 2023)– Numeri complessivamente positivi per i traffici del Network deidi Roma e del. Il 2022 si è infatti chiuso col segno più per tutte le principali categorie merceologiche. Ilcomplessivo delle merci neidell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale si attesta per il 2022 a oltre 14,9 milioni di tonnellate (MT), in crescita dell’11,8%, (pari a circa 1,6 milioni di tonnellate) rispetto al 2021. Il 68,5% del, pari a oltre 10,2 milioni di tonnellate (+6,1%; +586.624 tonnellate), è stato realizzato nel porto di, il 19,2% nel porto di(+47,2%; +918.385 tonnellate) e il 12,3% nel porto dicon oltre 1,8 milioni di tonnellate movimentate ...