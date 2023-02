Tradizione, traduzione. Che cosa preoccupa nella riscrittura delle opere di Dahl (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ogni Tradizione, e traduzione, è un tradimento. La parola viene dalla stessa radice del verbo con cui Giuda “consegna” Cristo ai Farisei. Il passato, e la forza scandalosa, mai addomesticabile del suo significato va processato, flagellato, ucciso e così, solo così, resuscitato come significato. Ci sono due modi per aggirare questa dinamica e le sue sfide. La prima è semplicemente evitare il processo stesso, imbavagliare Cristo e sbatterlo in cella, l’altra è dissanguare le parole del processato, e fargli dichiarare quello che vogliamo già sentirci dire. Sono queste violenze alla Tradizione che emergono, oggi e non solo oggi, in tante voci e politiche del pensiero reazionario-conservatore e in quelle di certa mentalità progressista. Il dibattito sulla riscrittura delle opere di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ogni, e, è un tradimento. La parola viene dalla stessa radice del verbo con cui Giuda “consegna” Cristo ai Farisei. Il passato, e la forza scandalosa, mai addomesticabile del suo significato va processato, flagellato, ucciso e così, solo così, resuscitato come significato. Ci sono due modi per aggirare questa dinamica e le sue sfide. La prima è semplicemente evitare il processo stesso, imbavagliare Cristo e sbatterlo in cella, l’altra è dissanguare le parole del processato, e fargli dichiarare quello che vogliamo già sentirci dire. Sono queste violenze allache emergono, oggi e non solo oggi, in tante voci e politiche del pensiero reazionario-conservatore e in quelle di certa mentalità progressista. Il dibattito sulladi ...

