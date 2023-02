Tottenham, operazione riuscita per Bentancur: i tempi di recupero (Di giovedì 23 febbraio 2023) Rodrigo Bentancur, come riportato da Sky Sports UK, si è sottoposto quest'oggi all'operazione prevista dopo la rottura del legamento... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Rodrigo, come riportato da Sky Sports UK, si è sottoposto quest'oggi all'prevista dopo la rottura del legamento...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tottenham, operazione riuscita per Bentancur: i tempi di recupero: Rodrigo Bentancur, come riportato da Sky Sports… - infoitsport : Tottenham, Stellini: 'Conte vuole tornare subito. Non è stata un'operazione semplice' - LeBombeDiVlad : ??? #Tottenham, #Stellini: “Non ci sono tempi per #Conte. L’operazione era difficile” ?? L’allenatore in seconda de… - Luxgraph : Tottenham, Stellini: 'Conte vuole tornare subito. Non è stata un'operazione semplice' - infoitsport : Tottenham senza Conte, Stellini: 'Ha sottovalutato il decorso post operazione. Gli serve tempo' -