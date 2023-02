Tosto: “Di Lorenzo morso dalla vipera, può permettersi di fare tutto! Pianse per il trasferimento all’Empoli…” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’agente Vittorio Tosto. Quest’ultimo ha parlato del grande periodo di forma non solo del Napoli, ma anche di un calciatore in particolare, il capitano Giovanni Di Lorenzo: “Non ci si sorprende più, ormai, per le sue prestazioni. In merito al gol segnato in Champions League“. “C’è un proverbio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’agente Vittorio. Quest’ultimo ha parlato del grande periodo di forma non solo del Napoli, ma anche di un calciatore in particolare, il capitano Giovanni Di: “Non ci si sorprende più, ormai, per le sue prestazioni. In merito al gol segnato in Champions League“. “C’è un proverbio L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Vittorio Tosto: 'Di Lorenzo vero trascinatore' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Per sempre Napoli - NapoliAddict : Tosto racconta: 'Di Lorenzo morso dalla vipera, gli vennero le lacrime quando...' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Tosto: 'Di Lorenzo? Non si può fare a meno di lui, è un leader e trascinatore' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Tosto: 'Di Lorenzo? Non si può fare a meno di lui, è un leader e trascinatore' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Tosto: 'Di Lorenzo? Non si può fare a meno di lui, è un leader e trascinatore' -