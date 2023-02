Tosse cronica | e se fossero Bronchiectasie? Sintomi e nuove prospettive di cura

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Quasi nessuno le conosce, ma secondo gli ultimi dati leriguardano ben più di 500 adulti su 100mila e sono una patologia sottostimata. Questa malattiainfiammatoria si può infatti manifestare anche dai primi anni di vita e può avere componenti genetiche e fattori di aggravamento dovuti a un’infezioneda parte di particolari micro-organismi. Difficilmente diagnosticate e in aumento, lenon hanno ancora una terapia farmacologica approvata. Ma lesperanze arrivano da una migliore comprensione immunologica. Ne parlano in questi giorni più di 200 specialisti da tutta Europa al Simulation Center di Humanitas University, casa della conoscenza italiana e internazionale sul sistema immunitario. Abbiamo intervistato uno tra i massimi esperti in ...

