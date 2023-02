Torta di mele a strati: un dolce da leccarsi i baffi! (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sontuosa nella sua ripartizione, generosa e golosa per la sua crema, invitante e stuzzicante per la sua superficie simil crumble! Preparatela per chi amate e siate leste a tagliarvi una fettina, sparirà in un baleno! Per realizzarla vi occorrono: per la base: zucchero, 60 g farina, 160 g burro, 100 g lievito in polvere, 1 cucchiaino uovo, 1 solo il tuorlo per il ripieno: cannella, q.b. mele, 4/5 formaggio quark, 250 g panna acida, 100 g fresca, 150 g zucchero, 80 g budino in polvere alla vaniglia, 1 confezione da 37 g uova, 3 di cui 2 intere + 1 albume burro, 30 g zucchero vanigliato, 8 g lievito, 1 pizzico Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! Imburrate una teglia quadrata da 22×22. Preriscaldate il forno a 180° Mettete in una ciotola, l’uovo, il burro e lo zucchero e lavorate il tutto con lo sbattitore elettrico, poi incorporate la farina. ... Leggi su donnaup (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sontuosa nella sua ripartizione, generosa e golosa per la sua crema, invitante e stuzzicante per la sua superficie simil crumble! Preparatela per chi amate e siate leste a tagliarvi una fettina, sparirà in un baleno! Per realizzarla vi occorrono: per la base: zucchero, 60 g farina, 160 g burro, 100 g lievito in polvere, 1 cucchiaino uovo, 1 solo il tuorlo per il ripieno: cannella, q.b., 4/5 formaggio quark, 250 g panna acida, 100 g fresca, 150 g zucchero, 80 g budino in polvere alla vaniglia, 1 confezione da 37 g uova, 3 di cui 2 intere + 1 albume burro, 30 g zucchero vanigliato, 8 g lievito, 1 pizzico Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! Imburrate una teglia quadrata da 22×22. Preriscaldate il forno a 180° Mettete in una ciotola, l’uovo, il burro e lo zucchero e lavorate il tutto con lo sbattitore elettrico, poi incorporate la farina. ...

