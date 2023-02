Torneo di Viareggio 2023 | gli otto gironi della competizione

(Di giovedì 23 febbraio 2023)di, sorteggiati gliper le Primavere dei club: eccoli nel dettaglio Sorteggiati glideldi, con laper formazioni Primavera giunta alla sua edizione numero 73. GIRONE 1: Sassuolo, Rukh Lviv, Club Olympique Thiessois, Carrarese GIRONE 2: Torino, Don Torcuato, Apia, Pontedera. GIRONE 3: Empoli, Westchester United, Berekum Chelsea II, Benevento. GIRONE 4: Spal, Honven Budapest, FC Kallon, Pisa. GIRONE 5: Fiorentina, FA Euro New York, Kakawa FC, Monterosi. GIRONE 6: Sampdoria, UYSS New York, Nkoranza Warriors, Arezzo GIRONE 7: Bologna, Atromitos, ...

Sorteggiati gli otto gironi del Torneo di Viareggio 2023, con la competizione per le Primavere dei club giunta alla sua settantatreesima edizione della storica manifestazione dedicata alle formazioni Primavera d'Italia e di tutto il mondo, trentadue le partecipanti.

si è svolto il sorteggio dei gironi della Viareggio Cup, in programma dal 20 marzo al 3 aprile. L'edizione 2023 sarà la numero 73 per lo storico torneo viareggino. Sbarca a Falconara il 73° Torneo di Viareggio, prestigiosa manifestazione calcistica internazionale riservata alle squadre Primavera di A e B italiane e straniere. L'impianto collinare di San Terenzo ospiterà alcune partite.