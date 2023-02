Torna il bonus di 60 euro per i trasporti, chi ne ha diritto e come richiederlo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Torna il bonus di 60 euro per i trasporti, ecco a chi spetta e come si richiede. Torna il bonus di 60 euro per pagare l'abbonamento per il trasporto pubblico locale e ferroviario, ma sarà destinato alle... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 febbraio 2023)ildi 60per i, ecco a chi spetta esi richiede.ildi 60per pagare l'abbonamento per il trasporto pubblico locale e ferroviario, ma sarà destinato alle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlGabriella : RT @FabioInnocent10: Bisogna essere realisti.I numeri in parlamento sono quelli e non si torna al voto.Detto questo Berlusconi, Conte Salvi… - Marco03702094 : RT @FabioInnocent10: Bisogna essere realisti.I numeri in parlamento sono quelli e non si torna al voto.Detto questo Berlusconi, Conte Salvi… - romina_romi_ : RT @FabioInnocent10: Bisogna essere realisti.I numeri in parlamento sono quelli e non si torna al voto.Detto questo Berlusconi, Conte Salvi… - RobertoScolla : RT @FabioInnocent10: Bisogna essere realisti.I numeri in parlamento sono quelli e non si torna al voto.Detto questo Berlusconi, Conte Salvi… - vallelucaf : RT @FabioInnocent10: Bisogna essere realisti.I numeri in parlamento sono quelli e non si torna al voto.Detto questo Berlusconi, Conte Salvi… -