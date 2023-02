Torino, Vieira out per un mese: lesione al tendine del bicipite (Di giovedì 23 febbraio 2023) Torino: Vieira si ferma per un mese: inizia in salita l’avventura in granata del centrocampista, lesione al tendine del bicipite sinistro Pessime notizie per Ronaldo Vieira. Il centrocampista del Torino ha rimediato un brutto infortunio in allenamento e resterà ai box per circa un mese: la conferma è arrivata dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore di proprietà della Sampdoria, che hanno evidenziato una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro. Inizia nel peggiore dei modi l’avventura granata di Vieira, trasferitosi alla corte di Ivan Juric durante la sessione invernale di calciomercato. L’infortunio, inoltre, mette a rischio il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)si ferma per un: inizia in salita l’avventura in granata del centrocampista,aldelsinistro Pessime notizie per Ronaldo. Il centrocampista delha rimediato un brutto infortunio in allenamento e resterà ai box per circa un: la conferma è arrivata dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore di proprietà della Sampdoria, che hanno evidenziato unaaldelfemorale sinistro. Inizia nel peggiore dei modi l’avventura granata di, trasferitosi alla corte di Ivan Juric durante la sessione invernale di calciomercato. L’infortunio, inoltre, mette a rischio il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Torino, Vieira out per un mese: lesione al tendine del bicipite - TMWSampdoria : Sampdoria, Vieira al Torino. Vagnati: 'Rimarrà fuori tre-quattro settimane' - SampNews24 : #Torino, infortunio #Vieira: l’ex #Sampdoria out per un mese - DiMarzio : #SerieA #Fantacalcio | #Torino, un giocatore si aggiunge all'infermeria: le ultime - Luxgraph : Vagnati e il Toro verso il derby: 'Vieira out, Ilic va gestito. Rinnovo Juric? Ora le partite'… -