Torino, Vagnati: «Mi aspetto un grande derby, abbiamo fatto bene con le big» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Torino, le parole di Davide Vagnati sul derby della mole di martedì: «Mi aspetto una grande partita per temperamento e voglia» Il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato a margine dell’evento organizzato dai granata alla Rinascente per svelare la maglia celebrativa della partnership con Suzuki. Di seguito le sue parole. derby – «Mi aspetto una grande partita per temperamento e voglia, è quello che dobbiamo fare. Risultato determinato da tanti fattori, cercheremo di portarlo dalla nostra parte. abbiamo dimostrato di aver fatto gare importanti contro le big, abbiamo battuto formazioni che hanno qualcosa in più. Cercare di continuare così: a volte ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023), le parole di Davidesuldella mole di martedì: «Miunapartita per temperamento e voglia» Il ds delDavideha parlato a margine dell’evento organizzato dai granata alla Rinascente per svelare la maglia celebrativa della partnership con Suzuki. Di seguito le sue parole.– «Miunapartita per temperamento e voglia, è quello che dobbiamo fare. Risultato determinato da tantiri, cercheremo di portarlo dalla nostra parte.dimostrato di avergare importanti contro le big,battuto formazioni che hanno qualcosa in più. Cercare di continuare così: a volte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Lazaro e gli altri possibili riscatti del Torino, il ds Vagnati dribbla: 'Ora parlarne è prematuro' - cmdotcom : Torino, Vagnati: 'Ecco cosa mi aspetto dal derby'. E sui rinnovi di Juric e dei giocatori in scadenza... - stefano_gatto97 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Torino, Vagnati: 'Sarà un grande derby. Abbiamo dimostrato di poter far bene con le big' - infoitsport : Torino, il DS Vagnati: “Stiamo dialogando con Juric per il rinnovo” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Vagnati: 'Juve? Bisogna dare il massimo, perché abbiamo dimostrato di poter battere le big' -