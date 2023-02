Torino | lotta contro il tempo per Vlasic | derby sempre a rischio

(Di giovedì 23 febbraio 2023)ilin casaper avere a disposizioneper illa Juve: l’attaccanteCome riferito da Tuttosport, in casasi continua areilper riavere a disposizione il prima possibile Nikola, ancora ai box per un problema fisico che rischia di fargli saltare il. Da vedere l’efficacia delle terapie alle quali il giocatore si sta sottoponendo, ma non vanno esclusi nuovi esami strumentali nel fine settimana che scioglieranno gli ultimi dubbi che rimangono. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Veltro1997 : Il bello è che ogni nuova gustosa notizia esce sempre a ridosso della partita di turno. Santoriello orgoglio neobo… - Piergiulio58 : Il dramma di Kostomarov, mani e piedi amputate: il campione russo è in fin di vita. Vinse l'oro a Torino nel 2006:… - TorinoNews24 : Torino - 'Verde anche sui binari del tram 4'. La città si trasforma per sostenere la lotta ai cambiamenti climatici… - CamComTorino : ?? Sei una PMI interessata a proteggere e valorizzare i tuoi trade secrets??? Partecipa domani al webinar gratuito… - WiredCupido : RT @oiramdivito: C'era un gruppo musicale a Torino che si chiamava P38 e che nei testi delle sue canzoni inneggiava alla lotta armata, spes… -

Qualcuno continuerà la mia'. Ed è attraverso i social media - prosegue il Corriere - che gli ...a discutere sui quotidiani del caso denunciato dal presidente della Comunità ebraica di...Nelle dodici edizioni precedenti le città capitali sono state: Bologna,, Malaga, Istanbul, ... a portare avanti questada anni è il SAT, impegnato anche a riempire un vulnus tra le nuove ...

Sostenere la lotta contro le malattie tropicali neglette – CittAgorà Città di Torino

Torino 25 febbraio. In piazza contro la guerra e il militarismo – Radio ... Radio Blackout

Torino – Lotta alle barriere architettoniche: 850mila euro in arrivo ... torinonews24.it

Torino – “Verde anche sui binari del tram 4”. La città si trasforma per ... torinonews24.it

Da Torino alla guerra in Ucraina: l'obiezione di coscienza è una ... Altreconomia

Il Torino è in ansia per Nikola Vlasic, vittima di un problema fisico che lo ha escluso dai convocati per la gara contro la Cremonese e che potrebbe costringerlo a saltare anche il derby contro la ...Ecco un libro multi-tasking. Da un lato permette di comprendere nei dettagli la vicenda Tav Torino Lione in Val di Susa, luogo di transito alpino già sede di quattro importanti […] ...