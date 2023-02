Torino, le ultime sul rinnovo di Karamoh (Di giovedì 23 febbraio 2023) Yann Karamoh, esterno ritrovato da Juric nelle ultime settimane, continua ad essere in scadenza di contratto con il Torino. La dirigenza granata,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Yann, esterno ritrovato da Juric nellesettimane, continua ad essere in scadenza di contratto con il. La dirigenza granata,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Torino, le ultime sul rinnovo di Karamoh: Yann Karamoh, esterno ritrovato da Juric nelle ultime settimane, continua… - Fantacalcio : Torino, come sta Ricci? Le ultime in vista del derby con la Juventus - gazzettaGranata : Torino: le ultime su Ricci - sportli26181512 : Torino: le ultime su Ricci: Per il derby contro la Juventus, in programma martedì prossimo, Ivan Juric spera di pot… - ninniblog95 : RT @cuadrodecruijff: Ultime dall’allenamento pre #NantesJuventus: Paul #Pogba spedito verso la convocazione e la panchina contro la squadra… -