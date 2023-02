Toni non ha dubbi | “Osimhen è l’attaccante più forte d’Europa!”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Inter ha trionfato nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, i nerazzurri sono riusciti a sconfiggere i portoghesi per 1-0. La squadra di Simone Inzaghi ha trovato la rete nei minuti finale grazie a Romelu Lukaku che pian piano sta ritrovando la condizione e il feeling con il gol dopo una stagione fin qui deludente.: l’uomo in più del Napoli Chi invece non ha per niente deluso è sicuramente Victornigeriano del Napoli sta facendo una super stagione da grande protagonista. Sassuolo, Italy, 17th February 2023. Victorof SSC Napoli celebrates after scoring to give the side a 2-0 lead during the Serie A match at Mapei Stadium – Cittˆ del Tricolore, Sassuolo. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use ...