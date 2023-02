TitToK | la Commissione Ue lo vieta ai suoi dipendenti La replica | decisione deplorevole

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Laeuropea hato aidi utilizzare l'app di social media cinese TikTok per problemi di sicurezza. È stato ordinato nella mattinata a tutto il personale di rimuovere l'...

- Laeuropea ha vietato ai suoi dipendenti di utilizzare l'app di social media cinese TikTok per problemi di sicurezza. È stato ordinato nella mattinata a tutto il personale di rimuovere ...- Laeuropea ha vietato ai suoi dipendenti di utilizzare l'app di social media cinese TikTok per problemi di sicurezza. È stato ordinato nella mattinata a tutto il personale di rimuovere ...

Commissione Ue chiede ai suoi dipendenti di disinstallare app TikTok Il Sole 24 ORE

No a TikTok sul telefonino, la messa al bando della Commissione Ue AGI - Agenzia Italia

Stop della Commissione europea a TikTok sui dispositivi mobili aziendali dei dipendenti RaiNews

Commissione Europea ordina ai dipendenti di rimuovere l'app TikTok IlSoftware.it

TikTok, Commissione Ue chiede a dipendenti di disinstallare App ... Il Denaro

Siamo un'istituzione e come tale abbiamo un forte focus sulla protezione della sicurezza informatica - ha spiegato il commissario per il Mercato interno Thierry Breton Siamo un'istituzione e come tale ...