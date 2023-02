Tiro a segno, Massimo Spinella vince in Coppa del Mondo! Trionfo a Il Cairo nella pistola automatica (Di giovedì 23 febbraio 2023) A Il Cairo, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a segno, risuona l’inno italiano. Dopo il secondo posto di Paolo Monna, di domenica scorsa, nella gara individuale maschile di pistola ad aria compressa dai 10m, la pattuglia azzurra può festeggiare il primo posto di Massimo Spinella nel contest di pistola automatica dai 25m. Straordinario il calabrese – alla prima vittoria assoluta in Cdm – che, dopo aver superato le qualificazioni con lo score di 584/600 e la semifinale 2, coprendo 13 dei 20 bersagli a disposizione, si è imposto nella finalissima totalizzando un punteggio di 32/40, perfetto o quasi nella fase centrale, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) A Il, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa delladel Mondo 2023 di, risuona l’inno italiano. Dopo il secondo posto di Paolo Monna, di domenica scorsa,gara individuale maschile diad aria compressa dai 10m, la pattuglia azzurra può festeggiare il primo posto dinel contest didai 25m. Straordinario il calabrese – alla prima vittoria assoluta in Cdm – che, dopo aver superato le qualificazioni con lo score di 584/600 e la semifinale 2, coprendo 13 dei 20 bersagli a disposizione, si è impostofinalissima totalizzando un punteggio di 32/40, perfetto o quasifase centrale, ...

