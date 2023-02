Tiro a segno: Cdm, Massimo Spinella vince al Cairo la prova di pistola automatica 25 metri (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Cairo, 23 feb. - (Adnkronos) - Massimo Spinella trionfa nella pistola automatica 25 metri al Cairo, sede della seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di Tiro a segno. Dopo aver brillantemente superato qualificazioni e ranking match, l'azzurro ha incantato sino al successo nel medal match conclusivo. Il calabrese, classe '99, non ha lasciato scampo al francese Clement Bessaguet, che deve accontentarsi del secondo posto. Sul podio anche l'indiano Anish Anish, mentre chiude in quarta posizione il tedesco Christian Reitz. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il, 23 feb. - (Adnkronos) -trionfa nella25al, sede della seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di. Dopo aver brillantemente superato qualificazioni e ranking match, l'azzurro ha incantato sino al successo nel medal match conclusivo. Il calabrese, classe '99, non ha lasciato scampo al francese Clement Bessaguet, che deve accontentarsi del secondo posto. Sul podio anche l'indiano Anish Anish, mentre chiude in quarta posizione il tedesco Christian Reitz.

