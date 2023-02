TikTok risponde alla stretta Ue: «Pechino non ci ha mai chiesto niente: avremmo rifiutato» (Di giovedì 23 febbraio 2023) «Siamo una piattaforma globale, TikTok non è presente in Cina, i nostri dati non sono in Cina, il management non è in Cina». Così il social più amato delle nuove generazioni si difende dalla decisione della Commissione europea di chiedere ai propri dipendenti di rimuovere l’app da tutti i dispositivi aziendali. «Gli investitori non sono cinesi», chiarisce ancora ad Ansa il responsabile relazioni istituzionali Sud Europa di TikTok Giacomo Lev Mannheimer. Il riferimento è al timore dell’Ue sulla mancata tutela dei dati, già motivo di avvertimento al Ceo della piattaforma Shou Zi Chew sulla necessità di attenersi a pieno al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr). «Abbiamo sempre dichiarato pubblicamente che il Governo cinese non ci ha mai chiesto acceso ai dati e se lo facesse non glielo accorderemmo», ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) «Siamo una piattaforma globale,non è presente in Cina, i nostri dati non sono in Cina, il management non è in Cina». Così il social più amato delle nuove generazioni si difende ddecisione della Commissione europea di chiedere ai propri dipendenti di rimuovere l’app da tutti i dispositivi aziendali. «Gli investitori non sono cinesi», chiarisce ancora ad Ansa il responsabile relazioni istituzionali Sud Europa diGiacomo Lev Mannheimer. Il riferimento è al timore dell’Ue sulla mancata tutela dei dati, già motivo di avvertimento al Ceo della piattaforma Shou Zi Chew sulla necessità di attenersi a pieno al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr). «Abbiamo sempre dichiarato pubblicamente che il Governo cinese non ci ha maiacceso ai dati e se lo facesse non glielo accorderemmo», ha ...

