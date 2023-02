TikTok | la Commissione Ue lo vieta ai suoi dipendenti La replica | decisione deplorevole

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... franzrusso : La Commissione UE ha vietato ai propri funzionari di utilizzare #TikTok, chiedendo di cancellare l'app entro il… - vincos : La Commissione Europea banna TikTok. Decisione forte. - ultimora_pol : AFP - La Commissione UE ha bandito TikTok dai telefoni istituzionali per preoccupazioni sulla protezione dei dati @ultimora_pol - TgLa7 : La Commissione europea ha vietato ai suoi dipendenti di utilizzare l'app di social media cinese #TikTok per problem… - legale : La Commissione UE ha inviato una richiesta formale a tutti i suoi dipendenti di disinstallare #TikTok dai propri te… -

Laeuropea ha vietato ai suoi dipendenti di utilizzare l'app di social media cineseper problemi di sicurezza. È stato ordinato nella mattinata a tutto il personale di rimuovere l'...Laeuropea ha vietato ai suoi dipendenti di utilizzare l'app di social media cineseper problemi di sicurezza. È stato ordinato nella mattinata a tutto il personale di rimuovere l'...

TikTok, la Commissione europea lo vieta ai suoi dipendenti: "Disinstallatelo" la Repubblica

La Commissione europea mette al bando TikTok: la richiesta a tutti i dipendenti di disinstallare l'app Corriere della Sera

La Commissione europea chiede ai suoi dipendenti di disinstallare TikTok - Europa Agenzia ANSA

La Commissione Ue vieta l’uso di TikTok ai suoi funzionari. Il commissario Breton: “Siamo attenti… Il Fatto Quotidiano

Stop della Commissione europea a TikTok sui dispositivi mobili aziendali dei dipendenti RaiNews

La Commissione europea ha chiesto a tutti i dipendenti che hanno installato l’applicazione di TikTok sui dispositivi aziendali e personali (con accesso però al servizio di telefonia mobile della stess ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...