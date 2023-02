TikTok | la Commissione Ue bussa ai suoi funzionari L’app va eliminata

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo gli Stati Uniti, anche l’Unione europea si schiera contro. Lasta infatti chiedendo al proprio personale di rimuoveredai propri cellulari aziendali, così come comunicato dal commissario per il mercato interno, Thierry Breton. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa, riportata da Euractiv, sottolineando come il braccio esecutivo dell’Ue sta vigilando con estrema attenzione sulla sicurezza informatica. Altri dettagli sull’attività della piattaforma cinese, di proprietà di ByteDance, non ne sono stati forniti, ma la decisione di Bruxelles fa ugualmente molto rumore. Come istituzione, ha evidenziato Breton, laeuropea “ha un forte focus sulla protezione della sicurezza informatica ed è su questo che abbiamo preso questa decisione. Per questo prendiamo a volte delle ...

Abbiamo contattato laper mettere le cose in chiaro e spiegare come proteggiamo i dati dei 125 milioni di persone che sono suogni mese in tutta l'Unione europea '. ' Stiamo ..."Per proteggere i dati dellae aumentare la sua sicurezza informatica, il Consiglio di gestione aziendale dellaeuropea ha deciso di sospendere l'uso dell'applicazione...

BRUXELLES (ITALPRESS) – Per aumentare la cybersicurezza, l'organo di gestione interno della Commissione europea ha deciso, si legge in ...