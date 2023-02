Tifosi inglesi in rivolta dopo il divieto di alcolici sui treni per la finale di Carabao Cup (Guardian) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Domenica si terrà la finale di Carabao Cup fra Manchester United e New Castle, ma la notizia non riguarda il possibile ritorno al successo dei Magpies che non vince un trofeo nazionale dagli anni 50. L’ultimo, la Coppa d’Inghilterra nel 1955. La notizia però è delle più terribili per i Tifosi inglesi. Infatti, il Guardian riporta che la società che si occupa del trasporto ferroviario nel Nord di Londra ha vietato il consumo di alcol sui treni che portano i Tifosi nei pressi di Wembley: “La Football Supporters ‘Association ha accusato la London North Eastern Railway (LNER) di “prendere di mira” i Tifosi di calcio dopo che la compagnia ferroviaria ha vietato l’alcol sui treni da Londra a Newcastle la sera della ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Domenica si terrà ladiCup fra Manchester United e New Castle, ma la notizia non riguarda il possibile ritorno al successo dei Magpies che non vince un trofeo nazionale dagli anni 50. L’ultimo, la Coppa d’Inghilterra nel 1955. La notizia però è delle più terribili per i. Infatti, ilriporta che la società che si occupa del trasporto ferroviario nel Nord di Londra ha vietato il consumo di alcol suiche portano inei pressi di Wembley: “La Football Supporters ‘Association ha accusato la London North Eastern Railway (LNER) di “prendere di mira” idi calcioche la compagnia ferroviaria ha vietato l’alcol suida Londra a Newcastle la sera della ...

