“TI ammazzo, ti brucio vivo”. Notte di terrore ad Anzio per un incendio doloso (Di giovedì 23 febbraio 2023) Anzio – “Ti ammazzo, ti brucio vivo”. Notte di terrore ad Anzio, in via delle Rose per un incendio doloso. Per cause in corso di accertamento, dovute probabilmente ad una lite irrisolta, un uomo sulla cinquantina ha provato a dare fuoco a un appartamento, con dentro l’inquilino, mettendo in serio pericolo anche le case vicine. Le fiamme, propagatesi da pezzi di legno e mobilia accatastati, hanno preso velocemente piede, tanto da produrre una pira alta diversi metri. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno dovuto faticare non poco per operare contemporaneamente su più fronti: fermare l’ira dell’uomo che aveva appiccato il fuoco, contenere le fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, mettere in sicurezza la ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 febbraio 2023)– “Ti, ti”.diad, in via delle Rose per un. Per cause in corso di accertamento, dovute probabilmente ad una lite irrisolta, un uomo sulla cinquantina ha provato a dare fuoco a un appartamento, con dentro l’inquilino, mettendo in serio pericolo anche le case vicine. Le fiamme, propagatesi da pezzi di legno e mobilia accatastati, hanno preso velocemente piede, tanto da produrre una pira alta diversi metri. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno dovuto faticare non poco per operare contemporaneamente su più fronti: fermare l’ira dell’uomo che aveva appiccato il fuoco, contenere le fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, mettere in sicurezza la ...

