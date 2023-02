Thunderbolts: Steven Yeun si unisce al cast del film Marvel (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la nomination all’Oscar per il ruolo di Minari e il ruolo da protagonista in Nope, Steven Yeun continua a dimostrare la sua versatilità, aggiungendo il film della Marvel Thunderbolts al suo curriculum. Secondo le fonti di Deadline, a Yeon sarà affidato un ruolo non solo significativo per questo film, ma per gli importanti sviluppi del Marvel Cinematic Universe. L’attore si unisce a un ricco cast annunciato lo scorso anno durante l’evento D23 della Disney che comprende Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Sebastian Stan nel ruolo del Soldato d’Inverno, David Harbour nel ruolo del Guardiano Rosso, Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine, Wyatt Russell nel ruolo dell’Agente degli Stati Uniti, Hannah ... Leggi su screenworld (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la nomination all’Oscar per il ruolo di Minari e il ruolo da protagonista in Nope,continua a dimostrare la sua versatilità, aggiungendo ildellaal suo curriculum. Secondo le fonti di Deadline, a Yeon sarà affidato un ruolo non solo significativo per questo, ma per gli importanti sviluppi delCinematic Universe. L’attore sia un riccoannunciato lo scorso anno durante l’evento D23 della Disney che comprende Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Sebastian Stan nel ruolo del Soldato d’Inverno, David Harbour nel ruolo del Guardiano Rosso, Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine, Wyatt Russell nel ruolo dell’Agente degli Stati Uniti, Hannah ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Screenweek : #StevenYeun avrà un ruolo 'significativo' in #Thunderbolts ma l'identità del suo personaggio non è stata rivelata… - moviestruckers : #StevenYeun debutta nel MCU: l’attore farà parte del cast di #Thunderbolts - cvnismvjor : RT @rebellevague: Steven Yeun entrerà ufficialmente nell'universo Marvel interpretando uno dei componenti dei Thunderbolts. - illubot3 : Steven Yeun nel cast di Thunderbolts: - nerdalquadrato : Steven Yeun è entrato a far parte del cast di 'THUNDERBOLTS'! Il suo ruolo sarà significativo non solo per questo f… -