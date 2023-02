Thiago Motta nel mirino di Inter e PSG? Per ora solo rumors (Di giovedì 23 febbraio 2023) Thiago Motta sta convincendo sulla panchina del Bologna, tanto da essere nel mirino di Inter e PSG, ma per ora sono solo suggestioni Il futuro di Thiago Motta potrebbe essere all’Inter o al PSG? Il percorso del tecnico del Bologna sta convincendo la critica delle qualità del tecnico, ma al momento si tratta solo di supposizioni. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, al momento si trattano solo di suggestioni, ma è possibile che in primavera prendano più sostanza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)sta convincendo sulla panchina del Bologna, tanto da essere neldi, ma per ora sonosuggestioni Il futuro dipotrebbe essere all’o al? Il percorso del tecnico del Bologna sta convincendo la critica delle qualità del tecnico, ma al momento si trattadi supposizioni. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, al momento si trattanodi suggestioni, ma è possibile che in primavera prendano più sostanza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

