The Whale | il video time-lapse della trasformazione di Brendan Fraser

Un nuovo video time-lapse mostra la trasformazione di Brendan Fraser per il ruolo di Charlie in The Whale di Darren Aronofsky che gli è valsa la nomination agli Oscar 2023. Il ruolo ricoperto in The Whale ha portato Brendan Fraser a dover lavorare a lungo al trucco per ottenere quel cambiamento che gli spettatori hanno visto sugli schermi. Tutto il lavoro svolto è stato ora mostrato in un video time-lapse. Diretto da Darren Aronofsky, The Whale racconta la storia di Charlie, interpretato da Brendan Fraser, un uomo obeso che cerca di ricostruire un legame con la figlia, Ellie, interpretata da Sadie Sink.

