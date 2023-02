The Whale di Darren Aronofsky è un'esperienza fisica (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il respiro affannato, il sudore, l'unto, i muscoli contratti, il formato in 4:3, gli occhi rotondi di Brendan Fraser: vi spieghiamo perché The Whale di Darren Aronofsky non è solo un film ma una vera e propria esperienza fisica. Ad un certo punto, quando viene superata la metà del film, e avvertiamo una certa costrizione sulla poltrona, troppo stretta per contenere il nostro smanio e la nostra empatia, ci rendiamo conto che The Whale di Darren Aronofsky, più che un (ottimo) film, è una vera e propria esperienza fisica. Un approccio, quello di Aronofsky (che ha sempre sfruttato la fisicità per trasmettere il messaggio, basti pensare a The Wrestler), studiato proprio per far scattare il cortocircuito, che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il respiro affannato, il sudore, l'unto, i muscoli contratti, il formato in 4:3, gli occhi rotondi di Brendan Fraser: vi spieghiamo perché Thedinon è solo un film ma una vera e propria. Ad un certo punto, quando viene superata la metà del film, e avvertiamo una certa costrizione sulla poltrona, troppo stretta per contenere il nostro smanio e la nostra empatia, ci rendiamo conto che Thedi, più che un (ottimo) film, è una vera e propria. Un approccio, quello di(che ha sempre sfruttato la fisicità per trasmettere il messaggio, basti pensare a The Wrestler), studiato proprio per far scattare il cortocircuito, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... margonfilm : Dopo aver visto THE WHALE, il mio best actor rimane Colin Farrell. Austin Butler, non rubargli l'Oscar. - comingsoonit : Altro che buonista, altro che esagerato: #TheWhale è un grande film, con grandi interpretazioni, capace di una deli… - RedazioneLaNews : 'The Whale', Brendan Fraser a caccia dell'Oscar: 'Ho messo cervello e empatia' | La recensione | Il trailer - partingwords_ : vivendo solo nell'attesa che arrivi domenica, quando andrò al cinema a vedere the whale. - shoshanna462731 : @picchiasebino05 @marioadinolfi Si è vestito da brendan fraser nel film the whale -