The Rig | confermata la seconda stagione della serie thriller targata Prime Video

(Di giovedì 23 febbraio 2023)torna in Scozia per lasoprannaturale The Rig, il secondo drama del Regno Unito ad essere rinnovato dopo The Devil's Hour.ha appena confermato la realizzazionedi The Rig: questa volta l'equipaggio dovrà affrontare le conseguenze emotive e fisiche dell'epico finaleprima, tra cospirazioni turbinose, conflitti e nuove minacce che arrivano dalle profondità oscure degli oceani. Torneranno per lamolti componentiprima, tra cui Iain Glen (Game of Thrones - Il Trono di Spade), Martin Compston (Line of Duty), ...

Prime Video torna in Scozia per la seconda stagione della serie soprannaturale: in queste ore, infatti, lo show è diventato il secondo Original drama del Regno Unito ad essere rinnovato negli ultimi mesi, dopo il il successo diDevil s Hour . Gli elicotteri hanno ...

Prime Video torna in Scozia per la seconda stagione della serie soprannaturale The Rig, il secondo drama del Regno Unito ad essere rinnovato dopo The Devil's Hour. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI —