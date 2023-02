The Marvels: svelato il motivo dello slittamento dell'uscita del cinecomic (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'uscita di The Marvels è slittata da luglio a novembre, alcuni insider avrebbero svelato i motivi alla base della scelta ei Marvel Studios. Nuove rivelazioni svelano i motivi alla base della decisione dei Marvel Studios di far slittare l'uscita di The Marvels da luglio a novembre. In un primo tempo il sequel di Captain Marvel sarebbe dovuto uscire negli USA il 28 luglio , m pochi giorni fa è stata annunciata la nuova data di uscita: il 10 novembre. Come riporta TheWrap, citando gli addetti ai lavori dello studio, il motivo dello slittamento è dovuto a ritardi nella lavorazione del cinecomic. The Marvels avrebbe ceduto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'di Theè slittata da luglio a novembre, alcuni insider avrebberoi motivi alla basea scelta ei Marvel Studios. Nuove rivelazioni svelano i motivi alla basea decisione dei Marvel Studios di far slittare l'di Theda luglio a novembre. In un primo tempo il sequel di Captain Marvel sarebbe dovuto uscire negli USA il 28 luglio , m pochi giorni fa è stata annunciata la nuova data di: il 10 novembre. Come riporta TheWrap, citando gli addetti ai lavoristudio, ilè dovuto a ritardi nella lavorazione del. Theavrebbe ceduto ...

