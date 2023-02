The Mandalorian: per Pedro Pascal è inquietante quando gli chiedono di fare la voce mandaloriana ai bambini (Di giovedì 23 febbraio 2023) Pedro Pascal è tornato a parlare di The Mandalorian e nel dettaglio dei fan che gli chiedono di fare la voce Mandaloriana parlando con i loro figli. Pedro Pascal è senza dubbio l'attore del momento e siamo sicuri che il grande successo raccolto con The Last of Us proseguirà anche col suo ritorno in The Mandalorian, tornando a stregare i fan di Star Wars. Parlando di quest'ultima serie, l'attore ha recentemente rivelato che trova inquietante quando i fan gli chiedono di fare la voce Mandaloriana davanti ai bambini. "Le persone vengono da me e mi chiedono di fare la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023)è tornato a parlare di Thee nel dettaglio dei fan che glidilaa parlando con i loro figli.è senza dubbio l'attore del momento e siamo sicuri che il grande successo raccolto con The Last of Us proseguirà anche col suo ritorno in The, tornando a stregare i fan di Star Wars. Parlando di quest'ultima serie, l'attore ha recentemente rivelato che trovai fan glidilaa davanti ai. "Le persone vengono da me e midila ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... icittadini : La stagione 4 di The Mandalorian è già stata scritta - ShoppingAlertIT : Cappello con Visiera Curva The Mandalorian - Kaki - Da 4 e 8 Anni - Con Grogu Ricamato sulla Parte Frontale - Cappe… - MakoC3PO : MA TRA POCO ESCE LA TERZA STAGIONE DI THE MANDALORIAN - shergion_ : ma in che senso The Mandalorian esce la prossima settimana - infoitcultura : Yellowstone 5, The Mandalorian 3 e The Consultant: in arrivo una settimana intensa di serie Tv -