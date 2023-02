The Mandalorian 3, quando esce? Ci sarà anche una quarta stagione? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Manca davvero poco per l’inizio della terza stagione di Mandalorian 3. I fan sono in attesa e Disney Plus per aumentare l’hype ha rilasciato un teaser che rivela alcuni dettagli sul nuovo capitolo. Cosa accadrà? Ma soprattutto, ci sarà anche una quarta stagione? The Mandalorian 3 – di che parla? Din Djarin ha smesso i panni del cacciatore di taglie solitario e si è riunito a Grogu. Giunti su Mandalore, il loro obiettivo è quello di ripristinare l’onore di Mando. I due protagonisti si scontreranno con Bo-Katan e sembrerebbe, come si intuisce dal trailer, non sarà entusiasta del loro arrivo e li inviterà ad abbandonare Mandalore. Queste prime scene aumentano la suspance dei telespettatori in attesa di sapere se questa ostilità influenzerà le dinamiche ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 23 febbraio 2023) Manca davvero poco per l’inizio della terzadi3. I fan sono in attesa e Disney Plus per aumentare l’hype ha rilasciato un teaser che rivela alcuni dettagli sul nuovo capitolo. Cosa accadrà? Ma soprattutto, ciuna? The3 – di che parla? Din Djarin ha smesso i panni del cacciatore di taglie solitario e si è riunito a Grogu. Giunti su Mandalore, il loro obiettivo è quello di ripristinare l’onore di Mando. I due protagonisti si scontreranno con Bo-Katan e sembrerebbe, come si intuisce dal trailer, nonentusiasta del loro arrivo e li inviterà ad abbandonare Mandalore. Queste prime scene aumentano la suspance dei telespettatori in attesa di sapere se questa ostilità influenzerà le dinamiche ...

