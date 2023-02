The Mandalorian 3: Jon Favreau svela la presenza di un salto temporale, tutta colpa dell'MCU? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Jon Favreau, showrunner di The Mandalorian e vecchia conoscenza del mondo Marvel, ha spiegato di come lo storytelling dell'MCU abbia influenzato anche la terza stagione della serie spinoff di Star Wars. Manca ormai pochissimo all'arrivo su Disney+ di The Mandalorian 3, serie spinoff di Star Wars che vedrà Din Djarin (Pedro Pascal) imbarcarsi in una nuova avventura con il piccolo Grogu. Lo showrunner Jon Favreau ha voluto anticipare ai fan la presenza di un possibile salto temporale e di come lo storytelling dell'MCU abbia influenzato anche quello di The Mandalorian. "Il Marvel Cinematic Universe è iniziato a diventare molto complesso con il passare del tempo fino ad ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) Jon, showrunner di Thee vecchia conoscenza del mondo Marvel, ha spiegato di come lo storytellingabbia influenzato anche la terza stagionea serie spinoff di Star Wars. Manca ormai pochissimo all'arrivo su Disney+ di The3, serie spinoff di Star Wars che vedrà Din Djarin (Pedro Pascal) imbarcarsi in una nuova avventura con il piccolo Grogu. Lo showrunner Jonha voluto anticipare ai fan ladi un possibilee di come lo storytellingabbia influenzato anche quello di The. "Il Marvel Cinematic Universe è iniziato a diventare molto complesso con il passare del tempo fino ad ...

