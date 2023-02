The I.C.E., al via l’esibizione delle auto storiche sul lago ghiacciato di St. Moritz (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per The I.C.E. St. Moritz è iniziato il conto alla rovescia. Ancora poche ore e poi la grande kermesse che raduna appassionati, collezionisti e driver di auto storiche andrà in scena sul lago ghiacciato dell’esclusiva località alpina. Tutti uniti dalla passione automobilistica, venerdì 24 e sabato 25 febbraio, sono attese presenze da tutto il mondo per una due giorni all’insegna del glamour e della bellezza. L’edizione 2023 rappresenta un format alternativo ai classici Concorsi di Eleganza: momenti statici, dove sarà possibile ammirare i particolari delle vetture in concorso, a dinamici, per consentire ai driver di guidare le proprie auto sulla pista innevata spesso utilizzata per gli sport invernali. Per gli appassionati sarà un’occasione irripetibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per The I.C.E. St.è iniziato il conto alla rovescia. Ancora poche ore e poi la grande kermesse che raduna appassionati, collezionisti e driver diandrà in scena suldell’esclusiva località alpina. Tutti uniti dalla passionemobilistica, venerdì 24 e sabato 25 febbraio, sono attese presenze da tutto il mondo per una due giorni all’insegna del glamour e della bellezza. L’edizione 2023 rappresenta un format alternativo ai classici Concorsi di Eleganza: momenti statici, dove sarà possibile ammirare i particolarivetture in concorso, a dinamici, per consentire ai driver di guidare le propriesulla pista innevata spesso utilizzata per gli sport invernali. Per gli appassionati sarà un’occasione irripetibile ...

