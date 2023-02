The Good Mothers, Gaia Girace torna in TV dopo “L’amica geniale” (Di giovedì 23 febbraio 2023) In concorso per la sezione Berlinale Series, The Good Mothers ha mostrato il primo trailer con un cast corale al femminile. Tra le protagoniste anche Gaia Girace, di ritorno in TV dopo il successo de L’amica geniale. Presentata in concorso alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino per la sezione Berlinale Series, The Good Mothers è ispirata ad una storia vera. Quella delle brave madri, prigioniere di una vita criminale e che per i propri figli cercano e lottano per la libertà. Il primo trailer distribuito da Disney+ in occasione del Festival introduce ufficialmente il cast Made in Italy. The Good Mothers. Crediti: Courtesy Press Office – VelvetMagLa serie TV è in arrivo in ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 febbraio 2023) In concorso per la sezione Berlinale Series, Theha mostrato il primo trailer con un cast corale al femminile. Tra le protagoniste anche, di ritorno in TVil successo de. Presentata in concorso alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino per la sezione Berlinale Series, Theè ispirata ad una storia vera. Quella delle brave madri, prigioniere di una vita criminale e che per i propri figli cercano e lottano per la libertà. Il primo trailer distribuito da Disney+ in occasione del Festival introduce ufficialmente il cast Made in Italy. The. Crediti: Courtesy Press Office – VelvetMagLa serie TV è in arrivo in ...

