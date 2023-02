The Flash, anche gli autori DC ne parlano benissimo: "Sarà una bomba!" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sembra che il Flash diretto da Andy Muschietti sia destinato a fare faville al cinema, se ci si può fidare di quanto detto finora persino dai fumettisti di casa DC. The Flash, il cinecomic DC diretto da Andres Muschietti con protagonista Ezra Miller Sarà davvero una bomba. Parola di chi di fumetti se ne intende, ovvero gli scrittori Jeff Lanzing e Collin Kelly. Parlando con Comicbook gli autori di Batman: One Bad Day - Clayface Jeff Lanzing e Collin Kelly hanno risposto anche a una delle domande più frequenti nella community di appassionati di fumetti e cinecomic: come Sarà The Flash? Il film con protagonista Ezra genera infatti tantissima curiosità, avendo avuto un iter creativo-produttivo piuttosto lungo e travagliato. Questo Sarà inoltre il primo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sembra che ildiretto da Andy Muschietti sia destinato a fare faville al cinema, se ci si può fidare di quanto detto finora persino dai fumettisti di casa DC. The, il cinecomic DC diretto da Andres Muschietti con protagonista Ezra Millerdavvero una bomba. Parola di chi di fumetti se ne intende, ovvero gli scrittori Jeff Lanzing e Collin Kelly. Parlando con Comicbook glidi Batman: One Bad Day - Clayface Jeff Lanzing e Collin Kelly hanno rispostoa una delle domande più frequenti nella community di appassionati di fumetti e cinecomic: comeThe? Il film con protagonista Ezra genera infatti tantissima curiosità, avendo avuto un iter creativo-produttivo piuttosto lungo e travagliato. Questoinoltre il primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NerdPool_IT : The Flash: il film sarà proiettato per i fan della DC molto prima di quanto pensassimo - - solospettacolo : Variety, anteprima di The Flash in aprile a CinemaCon - NerdPool_IT : The Flash: L'identità della Morte Rossa rivelata in 'Rogues of War' - - glooit : Variety, anteprima di The Flash in aprile a CinemaCon leggi su Gloo - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Variety, anteprima di The Flash in aprile a CinemaCon La pellicola con Ezra Mille… -