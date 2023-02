Test Formula 1 Bahrain | a Sakhir prima giornata di prove | c' è Sainz con la Ferrari - Sport - Formula1

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - SkySportF1 : ?????????????????? ???????? ?????? ???????? ?????????????? ???????????????? Le news ? - qnazionale : Test Formula 1 Bahrain, prima giornata a Sakhir: Red Bull-Ferrari, è subito testa a testa - Luxgraph : F1, day-1 test Bahrain: Verstappen precede la Ferrari di Sainz al mattino - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Primo assaggio della stagione 2023 di Formula 1. In Bahrain il Circus delle monoposto fa i test… -

Team in pista fino a sabato 25 febbraio: nella sessione pomeridiana tocca a Leclerc. Il Mondiale 2023 scatta il 5 marzo con il Gran premio del ...ROMA - Le monoposto di F1 sono finalmente tornate all'azione in pista neiufficiali in scena in Bahrain , e subito c'è da registrare una novità importante in casa Ferrari . Infatti, Frederic Vasseur ha deciso per un importante cambiamento di uomini: a gestire le ...

F1 LIVE Bahrain, giorno 1: Segui i test Formula 1 in diretta Autosprint.it

F1 2023 | Ecco gli orari TV dei test del Bahrain Motorsport.com - IT

Formula 1, test in Bahrain: in diretta live streaming risultati e tempi del Day-1 a Sakhir Sky Sport

Test F1, aggiornamenti in tempo reale: Verstappen miglior tempo al mattino, poi Sainz e Albon Corriere della Sera

LIVE Formula 1 | Test Bahrain, Giorno 1 | Diretta testuale Motorsport.com - IT

ROMA - Max Verstappen è il più veloce nella mattinata del primo giorno di test della Formula 1 in Bahrain, in vista della stagione 2023. L'olandese, con il crono di 1:32.959, precede la Ferrari di ...Durante la prima giornate di test a Sakhir, le telecamere hanno intercettato un buco sul muso della SF-23 mentre girava Sainz. Cosa è successo Il team conferma che si tratta di una sorta di cedimento ...