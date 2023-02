Test F1 2023 in Bahrain | Verstappen domina e Ferrari leggermente positiva

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Oggi, sul circuito di Sakhir in, sono iniziati infatti ipre-stagionali che dureranno fino a sabato. In questo day-1 dominio della Red Bull che sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana è scesa in pista con il campione del mondo in carica Max, sorpresa Fernando Alonso con la Aston Martin mentre per laa debuttare sulla SF-23 è stato Carlos Sainz seguito poi da Charles Leclerc nel pomeriggio. Il primo pilota dellaa scendere in pista è stato Carlos Sainz che, per la prima volta, sta lavorando fianco a fianco con Vasseur. Lo spagnolo era un “vecchio pallino” del team principal: “Sono stato vicino a lavorare con lui alla Renault, poi ho provato a prenderlo alla Sauber, ma non ha voluto – ha raccontato – Sainz è un pilota solido, adesso siamo insieme ...