Terzo Polo, Renzi riunisce Iv e accelera su partito unico (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Matteo Renzi ha riunito ieri sera i parlamentari europei e italiani, i consiglieri regionali e i dirigenti di Italia Viva per discutere della proposta di costituire un partito unico con Azione. Dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Matteoha riunito ieri sera i parlamentari europei e italiani, i consiglieri regionali e i dirigenti di Italia Viva per discutere della proposta di costituire uncon Azione. Dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : Grazie al lavoro del Terzo Polo sul #Milleproroghe in Senato siamo riusciti a prorogare #Industria40, una misura fo… - ultimora_pol : Il Terzo Polo annuncia che aderirà alla fiaccolata per la pace promossa da Radicali e dall'Associazione cristiana d… - DantiNicola : Il nostro obiettivo è fare un grande partito che sia aperto, radicato nei territori, e che coinvolga tante persone.… - ledicoladelsud : Terzo Polo, Italia Viva “Il partito unico sia un percorso dal basso” - RomanamenteR : @Vito_DeFilippo @sbonaccini @paola_demicheli @pdnetwork Spero solo che non faccia l accordo con il Terzo Polo....e… -