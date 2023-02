Terzo polo: Renzi, 'pronti al partito unico, ma va fatto bene' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "partito unico. Ieri ci siamo visti con parlamentari italiani ed europei, consiglieri regionali, membri del comitato politico del Terzo polo, portavoce. Sintesi semplice: noi siamo pronti a fare il partito unico anche in tempi stretti, se si predilige la strada dell'accelerazione. L'importante è che sia un progetto culturalmente aperto, serio e rigoroso e il percorso sia un percorso partecipato, democratico, che comincia dal basso, dai territori". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews. "Per noi il quando non è un problema: si può fare anche nel giro di qualche mese, ma va fatto bene. E che non sia imposto dall'alto ma essere condiviso anche da chi è in prima linea sul territorio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - ". Ieri ci siamo visti con parlamentari italiani ed europei, consiglieri regionali, membri del comitato politico del, portavoce. Sintesi semplice: noi siamoa fare ilanche in tempi stretti, se si predilige la strada dell'accelerazione. L'importante è che sia un progetto culturalmente aperto, serio e rigoroso e il percorso sia un percorso partecipato, democratico, che comincia dal basso, dai territori". Lo scrive Matteonella sua ultime enews. "Per noi il quando non è un problema: si può fare anche nel giro di qualche mese, ma va. E che non sia imposto dall'alto ma essere condiviso anche da chi è in prima linea sul territorio. ...

